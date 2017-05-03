Агент рассказал, почему Зозуля не продолжит карьеру в США

Нападающий сборной Украины Роман Зозуля до конца текущего сезона останется в испанском "Бетисе".

Таким образом украинский футболист не стал принимать предложение американского клуба "Нью-Йорк Космос", сообщает Sport Arena.

Агент нападающего Владимир Кузьменко заявил, что игрок решил остаться в Испании. "Могу сказать только одно — пока решили с Ромой остаться здесь", — сказал Кузьменко.

Напомним, ранее сообщалось, что испанский клуб "Бетис", которому принадлежат права на украинского нападающего, разорвал контракт с мадридским "Райо Вальекано"об аренде Зозули.

Как известно, "Бетис" отдал Романа Зозулю в аренду "Райо Вальекано". Фанаты последнего, славящиеся левыми взглядами, обвинили футболиста в неонацистских взглядах и потребовали, чтобы клуб отказался от него.