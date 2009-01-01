Драка и поножовщина в Киеве. На Подоле посетитель кафе ранил сотрудника

Инцидент случился на Почтовой площади, отметили в полиции.

Найденный нож kyiv.npu.gov.ua

В Подольском районе Киева в одном из кафе, позже посетитель ударил ножом сотрудника заведения.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на Почтовой площади, пострадавший попал в больницу, а злоумышленник — задержан.

"… задержанный вместе с товарищем и подругами отдыхали в кафе... между ними возник конфликт, который перерос в драку с работниками заведения. В результате один из мужчин ударил ножом сотрудника", — отметили в полиции.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 121 (тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса, мужчине уже объявили о подозрении в совершении преступления.

Задержанный злоумышленник kyiv.npu.gov.ua

Напомним, утром 14 сентября в Дарницком районе Киева была драка с поножовщиной, шесть человек попали в больницу. СМИ писали, что инцидент произошел из-за того, что "титушки" хотели "отжать" спортклуб.

Фото: kyiv.npu.gov.ua