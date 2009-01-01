Готовился теракт. В полиции рассказали подробности задержания авто со взрывчаткой в Киеве

Взрывчатка планировалась для совершения уголовного преступления, заявил Крищенко.

ГУ НП в Киеве

Изъятую вчера в автомобиле в Киеве взрывчатку, вероятно, готовили для совершения теракта

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, в эфире "112 Украина", сообщает УНИАН.

"Одна из версий — это подготовка террористического акта. Взрывчатка, к счастью, не была заложена, и пока у нас нет сведений, где и когда они собирались это сделать. Но, с другой стороны, у них не было каких-то принадлежностей для рыбной ловли или других средств, поэтому мы все-таки подозреваем, что эта взрывчатка планировалась для совершения уголовного преступления", — заявил он.

По словам Крищенко, мощность взрыва при срабатывании взрывного устройства возле здания телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича в Киеве, который произошел 25 октября, составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

"Здесь - 6,5 кг взрывчатки, это значительно мощнее, поэтому все могут сами понять, какие могли бы быть последствия", — отметил он.

Крищенко добавил, что были задержаны молодые люди 1990 и 1991 годов рождения, которые приехали в столицу из Закарпатья.

"Пока они дают разрозненные показания, которые даже выглядят неправдоподобно, с ними работают следователи", — сказал он.

Начальник киевской милиции добавил, что на сегодняшний день процессуальные руководители прокуратуры изучают уголовное дело и возможность переквалификации преступления — до подготовки совершения теракта.

Напомним, 12 ноября вечером в Киеве спецназовцы задержали автомобиль со взрывчаткой.

"На парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль Volkswagen, в салоне которого находились два человека", — говорилось в сообщении полиции.

Во время его осмотра полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов.