Киевлянин прогуливался по городу с бомбой в рюкзаке

В Киеве горожанин легкомысленно прохаживался по городу с опасным грузом в рюкзаке
Такую информацию распространила пресс-служба киевской полиции
По словам правоохранителей, мужчину задержали в Оболонском районе Киева на улице Мукачевская.
Он рассказал о том, что нашел устройство несколько месяцев назад и не стал выбрасывать. Причины хранения взрывоопасного предмета задержанный объяснить не смог.
Уже открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения.
Сейчас правоохранителями решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчины выкинули из окна автомобиля гранату и самодельную бомбу.