Киевлянин прогуливался по городу с бомбой в рюкзаке

В Киеве горожанин легкомысленно прохаживался по городу с опасным грузом в рюкзаке

Самодельное взрывное устройство kyiv.npu.gov.ua

В столице Украины полицейские задержали горожанина, носившего в рюкзаке самодельное взрывное устройство, наполненное металлическими шариками.

Такую информацию распространила пресс-служба киевской полиции

По словам правоохранителей, мужчину задержали в Оболонском районе Киева на улице Мукачевская.

Он рассказал о том, что нашел устройство несколько месяцев назад и не стал выбрасывать. Причины хранения взрывоопасного предмета задержанный объяснить не смог.

Уже открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Сейчас правоохранителями решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчины выкинули из окна автомобиля гранату и самодельную бомбу.