Киевсовет решил не отдавать долги "Нафтогаза"

Депутаты приняли решение провести еще одни переговоры с руководством НАК и проверить законнность передачи здания "Нафтогаза" в госсобственность.

Киевские депутаты приняли принципиальное решение о том, что город не будет отдавать миллиардные долги "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз". Об этом стало известно во время заседания Киевсовета 23 мая.

"Возвращая наше имущество, которое было в аренде "Киевэнерго", в собственности общины города Киева, мы столкнулись с тем, что НАК" Нафтогаз" выдвинул нам требование относительно подписания договора на поставку природного газа - взять на себя долги "Киевэнерго". А отсутствие такого договора означает остановку ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, и приведет к проблемам с горячей водой и отоплением. Мы сейчас должны выразить четкую политическую позицию: никогда долги "Киевэнерго" не станут долгами киевлян. Долги должен отдать тот, кто их создал", - заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов во время обсуждения проекта решения.

По его словам, Киевсовет должен заявить, что готов к конструктивному диалогу, и признать то, что расчеты с "Нафтогазом" должны состояться, однако не за счет общины.

"У меня есть предложение сделать запрос в БТИ, на каком основании дом, где находится "Нафтогаз" по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 6, решением Кабмина еще во времена премьера Кинаха без согласия Киевского городского совета было передано в собственность "Нафтогаза". Если в БТИ перерегистрировали без нас, то в судебном порядке мы вернем это помещение и выселим "Нафтогаз", - в свою очередь предложил экс-мэр столицы и городской депутат Александр Омельченко.

Секретарь Киевсовета дал протокольное поручение по выполнению предложений бывшего городского головы.

Также Омельченко напомнил, что уже был период, когда "Нафтогаз" прекратил поставки газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

"Тогда по приказу генерального директора Ивана Плачкова перешли на два дня на мазут. Мы тогда, как власть, оставили в доме "Нафтогаза" горячую воду, отключили холодную воду и водоотведение. Впоследствии он ко мне обращался, но я его не принял. Только когда они включили газ, мы включили водоотведения. Это я привел пример: когда Киев не уважают, то надо, чтобы боялись", - отметил экс-мэр.

Также проект решения поддержали оппозиционные фракции Киевсовета "Свобода" и "Самопомощь".

"Я согласен с Сан Санычем. Не нужно ждать письма "Нафтогаза", нужно дать протокольное поручение и отрезать им горячую, холодную воду, водоотведение. И они должны понять, что с Киевом так говорить нельзя", - заявил Юрий Сиротюк, председатель фракции" Свобода ".

"К сожалению, "Нафтогаз" занял неконструктивную позицию в этом вопросе. Я очень надеюсь, что мы сможем договориться за круглым столом, и городу не придется использовать методы, которые предлагают депутаты", - констатировал секретарь Киевсовета.

После обсуждения депутаты 94 голосами приняли решение не отдавать долги "Киевэнерго" "Нафтогаза", провести еще одни переговоры с руководством НАК и изучить вопрос передачи здания на Богдана Хмельницкого, 6 из городской в ​​государственную собственность.

Напомним, как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое принимает на себя функции по теплообеспечения города после прекращения соглашения с "Киевэнерго", необходимо заключение договоров с "Нафтогазом" на поставку природного газа. "Киевтеплоэнерго" обратилось к "Нафтогазу", однако получило отказ.

"Отказ мотивируют наличием долгов предыдущего пользователя - ПАО" Киевэнерго ". Размер долгов - почти 5 млрд грн. Это долги, которые накапливались годами. И их судьба должна решаться на национальном уровне, учитывая масштаб вопроса", - заявил Кличко.

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