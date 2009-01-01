Пограничники аэропорта "Жуляны" не пустили в Украину 6 россиян

По факту совершенного правонарушения гражданам РФ запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

киевском аэропорту "Жуляны" пограничники обнаружили 6 граждан Российской Федерации, которые пересекали государственную границу в закрытых и недействующих пунктах пропуска.

Как сообщает пресс-служба ОКПП "Киев", во время осуществления мер контроля в столичном аэропорту "Киев" пограничники обнаружили шестерых граждан РФ, которые пересекали государственную границу в закрытых и недействующих пунктах пропуска", пишет 112 Украина.

При этом добавляется, что по факту совершенного правонарушения им был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Примечательно, в целом в феврале текущего года пограничниками в аэропортах "Борисполь" и "Киев" запретили въезд на территорию Украины свыше 19 гражданам РФ.

Напомним, 26 января в киевских аэропортах выявили 6 граждан РФ, которые, возможно, являются российскими военными, имеют связи с НВФ и причастны к преступной группировке.