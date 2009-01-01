Протесты в Киеве. Российские банки залили "кровью", опубликованы фото и видео

На акцию некоторые активисты пришли с российскими балалайками и оружием.

Сегодня, 30 января, в Киеве активисты начали акцию протеста против российских банков.

Как сообщается на странице партии "Национальный корпус" в Facebook, активисты пришли под стены отделений банков страны-агрессора на территории Украины.

Акции прошли возле "Сбербанка России", "Проминвестбанка", "БМ банка", "ВТБ банка" и "Альфа банка". Конечным собственником всех этих банков является или Россия, или близкие к Кремлю олигархи РФ.

Возле офисов банков протестующие разлили красную краску. Также на акцию некоторые из них пришли с российскими балалайками и оружием.

Активисты расклеили на стенах финучреждений стикеры с надписями "Добро пожаловать в Россию", "Увага! Це банк країни-агресора. Він буде закритий".

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