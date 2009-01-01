Разбой и ранение. В Киеве неизвестные пытались отобрать у мужчины деньги после обмена валют

< > < >





1 / 4 В Киеве трое мужчин в масках напали на киевлянина (kyiv.npu.gov.ua)

Пострадавшего с непроникающим ранением правой стороны забрала скорая.

В Киеве трое мужчин в масках напали на киевлянина kyiv.npu.gov.ua

В четверг, 12 октября, в Дарницком районе Киева трое мужчин в масках напали на киевлянина, в результате чего мужчина получил ранение.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Отмечается, что стрельба произошла около 12:30. По предварительной информации, трое преступников в масках напали на 28-летнего киевлянина после обмена валют и ранили его в живот из травматического пистолета. Грабители пытались отобрать тысячу долларов США.

Пострадавшего с непроникающим ранением правой стороны забрала скорая: его жизни ничего не угрожает.

Преступники с места происшествия скрылись.

На данный момент решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине неизвестные напали на дом фермера, есть пострадавшие.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.