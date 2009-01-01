Разбой и ранение. В Киеве неизвестные пытались отобрать у мужчины деньги после обмена валют

Пострадавшего с непроникающим ранением правой стороны забрала скорая.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы столичной полиции.
Отмечается, что стрельба произошла около 12:30. По предварительной информации, трое преступников в масках напали на 28-летнего киевлянина после обмена валют и ранили его в живот из травматического пистолета. Грабители пытались отобрать тысячу долларов США.
Пострадавшего с непроникающим ранением правой стороны забрала скорая: его жизни ничего не угрожает.
Преступники с места происшествия скрылись.
На данный момент решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.
Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине неизвестные напали на дом фермера, есть пострадавшие.
Фото: kyiv.npu.gov.ua.