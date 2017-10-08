Разбой и стрельба. На Ровенщине неизвестные напали на дом фермера, есть пострадавшие

В субботу, 7 октября, в Ровенской области было совершено разбойное нападение на семью местного фермера.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Ровенской области.

Отмечается, что в субботу около 2.30 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные совершили нападение на охранника и семью местного фермера.

Правоохранители на месте происшествия установили, что шестеро неизвестных в балаклавах проникли на территорию фермерского хозяйства. "В подсобном помещении нападавшие связали пластиковыми хомутами 53-летнего охранника, у которого начали выспрашивать, кто дома из жителей и где лежат деньги. Не получив ответа, злоумышленники пошли к дому. Разбив оконное стекло, попали внутрь, где нанесли удар по голове неустановленным предметом 56-летней жене владельца хозяйства, ударили в лицо 36-летнюю дочь и связали хомутом ноги 38-летнему зятю", — говорится в сообщении.

59-летний хозяин на момент совершения преступления находился на втором этаже. "Он взял травматический пистолет и выпрыгнул из окна на улицу, чем напугал нападавших, которые, не доведя свой преступный умысел до конца, бросились бежать", — отметили в полиции. Хозяин начал преследовать нападавших, совершив несколько выстрелов в их сторону. Злоумышленники скрылись на авто, которое они оставили за километр от дома.

Фермеру, который в результате прыжка повредил связки и получил ушиб позвоночника, была оказана медицинская помощь.

Сведения по факту разбоя, совмещенного с проникновением в жилье, внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному преступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен.

Фото: rv.npu.gov.ua.