Синоптики предупредили: в четверг в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом

Температура ночью 25 октября 0-2 градуса мороза, рассказали синоптики.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской государственной городской администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"26 октября небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м / с, температура ночью 25 октября 0-2 градуса мороза, 26 октября 0-2 градуса тепла, днем 6-8 градусов тепла", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украине ожидается первый снег.