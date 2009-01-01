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Синоптики предупредили: в четверг в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом

Сегодня, 15:03

Температура ночью 25 октября 0-2 градуса мороза, рассказали синоптики.

снег с дождем
В Киеве ожидается дождь с мокрым снегом delfi.ua
В четверг, 26 октября, в Киеве синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской государственной городской администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"26 октября небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м / с, температура ночью 25 октября 0-2 градуса мороза, 26 октября 0-2 градуса тепла, днем 6-8 градусов тепла", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украине ожидается первый снег.

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Киев, погода, снег, дождь, синоптики
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