Синоптики предупредили: в четверг в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом

Температура ночью 25 октября 0-2 градуса мороза, рассказали синоптики.

В Киеве ожидается дождь с мокрым снегом delfi.ua

В четверг, 26 октября, в Киеве синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской государственной городской администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"26 октября небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м / с, температура ночью 25 октября 0-2 градуса мороза, 26 октября 0-2 градуса тепла, днем 6-8 градусов тепла", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украине ожидается первый снег.