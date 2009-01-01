В Киеве копы поймали двух грабителей, опубликованы фото

Злоумышленники избили и ограбили мужчину, отметили в полиции.

Сотрудники полиции, иллюстрация УНИАН

В Киеве два злоумышленника, отобрали у него телефон, банковские карты и обручальное кольцо, позже грабителей задержали полицейские.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло возле станции метро "Дорогожичи", пострадал 45-летний местный житель.

"Сотрудники криминальной полиции разоблачили и задержали двух ранее судимых лиц", — отметили в пресс-службе.

Копы поймали 32-летнего киевлянина, которого привлекали к уголовной ответственности за грабеж и хулиганство, и 29-летнего жителя города, судимого за употребление наркотических средств и кражу. "У них изъяли вещественные доказательства", — добавили в полиции.

Задержанные злоумышленники kyiv.npu.gov.ua

По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса. Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 18 января в Киеве на станции метро "Теремки" правоохранители задержали мужчину с заряженным наганом и веществом, похожим на марихуану. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua