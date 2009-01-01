В Киеве на месте Лукьяновского СИЗО хотят построить ночной клуб

Территория столичного следственного изолятора вызывает большой интерес у застройщиков, утверждает Севостьянова.
Об этом она рассказала на брифинге, пишут "Українські Новини".
В то же время чиновница уточнила, что территория СИЗО вызывает большой интерес у застройщиков.
"У нас, например, есть инвестор, который вместо Лукьяновки рассматривает возможность построить ночной клуб — баланду подавать в стальной посуде", — отметила Севостьянова.
По ее словам, судьба постройки будет обсуждаться с властями и общественностью. "… в Киеве не так много участков, которые можно использовать под большую застройку…. объем застройки на территории СИЗО потенциально составляет около 100 тыс. кв. м", — сказала замминистра.
Напомним, в начале февраля Минюст объявил конкурс по продаже Лукьяновского и Львовского следственных изоляторов. До этого в министерстве сообщали, что киевское СИЗО могут перенести за пределы столицы до 2019 года.