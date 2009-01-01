В Киеве на месте Лукьяновского СИЗО хотят построить ночной клуб

Территория столичного следственного изолятора вызывает большой интерес у застройщиков, утверждает Севостьянова.

Лукьяновское СИЗО, иллюстрация УНИАН

Первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова заявила, что у властей есть инвестор, который заинтересован в постройке в Киеве ночного клуба на месте

Об этом она рассказала на брифинге, пишут "Українські Новини".

В то же время чиновница уточнила, что территория СИЗО вызывает большой интерес у застройщиков.

"У нас, например, есть инвестор, который вместо Лукьяновки рассматривает возможность построить ночной клуб — баланду подавать в стальной посуде", — отметила Севостьянова.

По ее словам, судьба постройки будет обсуждаться с властями и общественностью. "… в Киеве не так много участков, которые можно использовать под большую застройку…. объем застройки на территории СИЗО потенциально составляет около 100 тыс. кв. м", — сказала замминистра.

Напомним, в начале февраля Минюст объявил конкурс по продаже Лукьяновского и Львовского следственных изоляторов. До этого в министерстве сообщали, что киевское СИЗО могут перенести за пределы столицы до 2019 года.