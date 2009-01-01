В Киеве поймали парня с наркотиками на сотни тысяч гривен

Злоумышленника задержали сегодня утром, отметили в Нацполиции.
Об этом говорится на сайте Нацполиции.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник хотел реализовать опасное вещество на территории столицы.
По его данным, задержан 26-летний житель города, полицейские изъяли у него ацетилированный опий, расфасованный в более чем 50 латексных емкостей.
Против киевлянина начато производство за сбыт наркотических средств в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса). "Ему сообщено о подозрении в причастности к указанному виду уголовного правонарушения", — добавили в Нацполиции.
Ранее сообщалось, что в Ровно сотрудники Службы безопасности Украины задержали наркоторговца, который также занимался продажей оружия. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: npu.gov.ua