В Киеве поймали парня с наркотиками на сотни тысяч гривен

Злоумышленника задержали сегодня утром, отметили в Нацполиции.

Изъятый наркотик npu.gov.ua

В четверг утром, 2 марта, в Киевепарня, у которого нашли расфасованный в латексные емкости ацетилированный опий общим объемом три литра, он планировал продать наркотик за 600 тыс. гривен.

Об этом говорится на сайте Нацполиции.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник хотел реализовать опасное вещество на территории столицы.

По его данным, задержан 26-летний житель города, полицейские изъяли у него ацетилированный опий, расфасованный в более чем 50 латексных емкостей.

Против киевлянина начато производство за сбыт наркотических средств в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса). "Ему сообщено о подозрении в причастности к указанному виду уголовного правонарушения", — добавили в Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Ровно сотрудники Службы безопасности Украины задержали наркоторговца, который также занимался продажей оружия. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: npu.gov.ua