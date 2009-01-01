В киевском метро пассажиры поймали грабителя

Инцидент произошел вчера вечером на станции "Площадь Льва Толстого".

Метро столицы kyiv.npu.gov.ua

В воскресенье вечером, 5 марта, взлоумышленник при посадке в вагон поезда выхватил из рук женщины два пакета с личными вещами и начал убегать, его поймали, а также передали правоохранителям, пассажиры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на станции "Площадь Льва Толстого" около 18 часов.

"Неизвестный выхватил из рук женщины два пакета с личными вещами и бросился бежать с платформы к эскалатору. Но неравнодушные пассажиры остановили его и позвали на помощь", — отметили в пресс-службе.

Позже мужчину задержали сотрудники полиции вместе с курсантами Национальной академии внутренних дел, которые несли службу на станции. Грабителем оказался 36-летний житель Киева.

Молодой человек объяснил, что веской причины для совершения преступления у него не было, раньше он не привлекался к уголовной ответственности. По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева парень брызнул в лицо местному жителю газом из баллончика, отобрал телефон, который тот хотел продать, и пытался сбежать, грабителя поймали прохожие.

Фото: kyiv.npu.gov.ua