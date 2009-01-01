В киевском метро пассажиры поймали грабителя

Инцидент произошел вчера вечером на станции "Площадь Льва Толстого".
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился на станции "Площадь Льва Толстого" около 18 часов.
"Неизвестный выхватил из рук женщины два пакета с личными вещами и бросился бежать с платформы к эскалатору. Но неравнодушные пассажиры остановили его и позвали на помощь", — отметили в пресс-службе.
Позже мужчину задержали сотрудники полиции вместе с курсантами Национальной академии внутренних дел, которые несли службу на станции. Грабителем оказался 36-летний житель Киева.
Молодой человек объяснил, что веской причины для совершения преступления у него не было, раньше он не привлекался к уголовной ответственности. По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева парень брызнул в лицо местному жителю газом из баллончика, отобрал телефон, который тот хотел продать, и пытался сбежать, грабителя поймали прохожие.
Фото: kyiv.npu.gov.ua