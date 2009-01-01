Взятка и сопротивление при задержании. В Киеве будут судить главного инспектора таможни

Таможенник требовал от директора одного из частных обществ неправомерную выгоду и получил от предпринимателя 7850 долларов.

В Киеве будут судить главного инспектора таможни news24ua.com

Заи оказание сопротивления при задержании в столице будут судить главного государственного инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что, обвинительный акт по ч. 2 ст. 345 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины передан в Голосеевский районный суд г. Киева.

В прокуратуре напомнили, что таможенник требовал от директора одного из частных обществ неправомерную выгоду за растаможивание груза и в целом получил от предпринимателя 7850 долларов неправомерной выгоды.

Во время задержания обвиняемый оказал сопротивление и нанес одному из оперативных сотрудников Службы безопасности Украины телесные повреждения средней тяжести.

В прокуратуре напомнили, что санкция ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей), предусматривающей лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей статьи, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды), предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что главный государственный инспектор управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни Государственной фискальной службы Украины был задержан 16 июня 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что двух судей задержали при попытке дачи взятки Холодницкому.