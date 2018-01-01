Астрономы обнаружили звезду, пожирающую собственные планеты: видео

RW Аур A является единственной звездой, поглощающей собственные планеты.

Звезда RW Аур A поглощает собственные планеты Скриншот YouTube

Астрономы NASA обнаружили новую звезду RW Аур A возрастом 10 миллиардов лет, которая "пожирает" вращаются вокруг планеты, протопланеты и другие большие объекты.

При этом звезда теряет и восстанавливает яркость с периодичностью в несколько десятков лет, что и стало причиной подобной гипотезы, пишет Daily Mail.

Астрофизик Ганс Мориц Гюнтер заявил о том, что это уникально е явление. Если ученые правильно смогли расшифровать данные, получение после в ходе наблюдения, RW Аур A - уникальна. Это единственная звезда, поглощающая собственные планеты.

Влиять на показатели может также создать звезда-компаньон RW Aur B.

Напомним, ранее астрономы назвали число опасных астероидов, угрожающих Земле.

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