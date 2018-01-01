Хирурги впервые сумели провести мужчине полную пересадку пениса и мошонки

Операция длилась 13 часов.

Хирурги впервые провели полную пересадку пениса и мошонки. Скриншот

Хирурги из Университета Джона Хопкинса впервые в мире провели операцию, в ходе которой раненному солдату полностью пересадили половой член и мошонку.

Имя пациента не раскрывается. Известно лишь, что он лишился гениталий в ходе военных действий в Афганистане, пишут Актуальные новости.

Операция длилась 13 часов, в ней было задействовано 11 хирургов. Донором стал умерший человек.

За последние несколько лет в мире проводились несколько пересадок полового члена. Эта одна из самых обширных трансплантаций, так как в результате взрыва повреждаются ткани, находящиеся в паховой области таза.

"Мы надеемся, что эта трансплантация поможет восстановить нормальные мочевые и сексуальные функции для этого молодого человека– - говорится в заявлении руководителя отдела пластической и реконструктивной хирургии Медицинской школы Университета Джона Хопкинса Эндрю Ли.

Можно восстановить пенис, используя ткань из тела, вместо того, чтобы делать трансплантацию, но пациенты в таких случаях нуждаются в имплантате. В этом случае восстановится и эрекция, но сущеетвует более высокий риск заражения.

Авторы научной работы 5 лет готовили трансплантацию для этого типа. В будущем они смогут использовать эту технику для других раненых пациентов.

Ранее сообщалось, что британка увеличила ягодицы настолько, что ей трудно ходить. На видео видно, что девушка выбрала для ягодиц слишком большие импланты.

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