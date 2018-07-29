Медики рассказали о том, чем опасны для здоровья вейпы с никотином

За дело опасностей для любителей "вдыхнуть парку" взялись американские стоматологи.

Иллюстративное фото Reuters

Люди, использующие никотиносодержащую жидкость для вдыхания в вейпах , подвергают свое здоровье такому же уровню опасности, как и курильщики сигарет.

Такую информацию опубликовали медики-исследователи, участвующие в конгрессе Международной ассоциации стоматологов в городе Александрия (США), сообщает агентство "РИА Новости".

"Наш анализ показал, что большинство людей, употребляющих никотин в любой другой форме, кроме табака, получают примерно столько же или даже больше канцерогенов, способных вызвать рак ротовой полости, как и обычные курильщики. Всё это угрожает их здоровью, — заявил Бенджам Чаффи, представляющий Университет штата Калифорния (город Сан-Франциско).

По информации его коллег, анализы, взятые у вейперов, помогли установить, что в их организмах находится почти столько же нитрозонорникотина (канцерогена, вызывающего рак пищевода и ротовой полости – "Главред"), как и у людей, курящих обычные сигареты с табаком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что курение убивает в США мужчине насмерть прошила череп взорвавшаяся электронная сигарета.

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