Курение убивает. В США мужчине насмерть "прошила" череп взорвавшаяся электронная сигарета

В США 38-летний телепродюсер Тэлмидж Д'Элиа умер в результате взрыва электронной сигареты (вейпа) в городе Санкт-Петербург (штат Флорида).

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты BBC. По их данным, трагический инцидент произошел 5 мая нынешнего года. Из-за взрыва вейпа также случился пожар в спальне. Д'Элиа получил ожоги 80% тела, а в его черепе патологоанатомы нашли осколки устройства для курения.

По данным издания The New York Tomes", взорвалась электронная сигарета модели Smok-E Mountain, изготовленная на Филиппинах.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, какие электронные сигареты опаснее всего для здоровья.