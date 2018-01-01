Побег машин: робот-собака научилась сама открывать дверь (видео)

Четырехлапый робот умело справился с дверной ручкой.

Робот-собака сам открывает дверь Фото: кадр из видео

Компания Boston Dynamics показала новые возможности последнего поколения роботов-собак SpotMini с рукой-манипулятором.

На видео, которое длится 45 секунд, показаны два робота. Один из них без руки-манипулятора стоит в ожидании, пока робот нового поколения откроет ему дверь.

SpotMini сначала проворачивает ручку двери, потом придерживает ее, чтобы не закрылась, открывает дверь настежь, и пропускает своего собрата вперед.

Таким образом, роботы оказались способны действовать в команде.

Ранее более крупный робот Boston Dynamics, человекоподобный Atlas, также продемонстрировал умение открывать дверь, однако его движения были менее точны и аккуратны.



Напомним, новейший робот "завис" после вопроса о коррупции в Украине.