Побег машин: робот-собака научилась сама открывать дверь (видео)

Четырехлапый робот умело справился с дверной ручкой.
На видео, которое длится 45 секунд, показаны два робота. Один из них без руки-манипулятора стоит в ожидании, пока робот нового поколения откроет ему дверь.
SpotMini сначала проворачивает ручку двери, потом придерживает ее, чтобы не закрылась, открывает дверь настежь, и пропускает своего собрата вперед.
Таким образом, роботы оказались способны действовать в команде.
Ранее более крупный робот Boston Dynamics, человекоподобный Atlas, также продемонстрировал умение открывать дверь, однако его движения были менее точны и аккуратны.
Напомним, новейший робот "завис" после вопроса о коррупции в Украине.