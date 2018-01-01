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Психолог назвала единственную проблему украинцев

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Эксперт подчеркнула, что этнический украинец по своей сути свободолюбивый.

Флаги украинцы толпа
Эксперт считает, что единственная проблема украинцев заключается в том, что они не воинственные Reuters
Единственная проблема граждан Украины заключается в том, что они не воинственные и никогда такими не были.

Украинцы плохие управленцы — это тоже исторический факт, рассказала психолог Наталья Холоденко в интервью УНИАН.

"Этнический украинец по своей сути свободолюбивый, но никак не воинственный. Грубо говоря, лишь бы нас не трогали, мы бы сами как-то жили…", — отметила собеседница.

Ранее психолог Екатерина Гольцберг говорила, что после информации об убийстве, а потом "воскрешении" российского журналиста Аркадия Бабченко украинцы могут перестать верить во что-то важное, такой синдром могут назвать в честь псевдожертвы.

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Теги:  
украинцы, проблема, Наталья Холоденко
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