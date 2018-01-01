"Секс, доводящий до смерти". В Асвстралии сумчатые мыши массово гибнут из-за постоянного спаривания

Парадоксальный факт - из-за неукротимого стремления к размножению животные оказались практически на грани вымирания.

Сумчатая мышь в Австралии Gary Cranitch / Queensland Museum

В Австралии два вида сумчатых мышей (чорнохвостые-сумеречные и серебряные), открытые учеными всего лишь пять лет назад, могут скоро вымереть из-за своей тяги к спариванию.

Как сообщают западные специализированные СМИ, эти мыши отличаются крайне своеобразным "планом размнозження", который исследователи окрестили суицидальными спариваниями.

После достижения половой зрелости у самцов этих видов уже не вырабатывается сперма. Именно поэтому им за крайне короткий период необходимо успешно оплодотворить множество самок. Причем половой акт у таких мышей может продолжаться до четырнадцати часов и регулярно заканчивается смертью самцов от переутомления, судорог или полиорганной недостаточности.

"Сейчас никакие официальные планы относительно восстановления видов еще не определены, равно как и пути помощи по сохранению мест обитания этих крошечных сумчатых. Однако, внесение их в официальный список исчезающих видов будет способствовать повышению осведомленности о бедственном положении вида, а также заложит фундамент для будущих усилий по узакониванию их защиты", − завявил Эндрю Бейкер (один из ученых,открывших эти виды мышей).

Напомним, ранее сообщалось о том, что австралиец в суде хотел доказать свое право на зоофилию.

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