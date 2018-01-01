В Hyperloop показали дизайн пассажирской капсулы поезда, фото

Как видно на фото, капсулы Hyperloop очень просторны: пассажиры могут перемещаться по салону и стоять в полный рост.

В Дубае компания Virgin Hyperloop One продемонстрирован дизайн интерьера пассажирского поезда.

Презентация прошла в рамках Месяца инноваций в ОАЭ, пишет Naked Science.

На сегодня большинство компаний, работающих над проектами вакуумных поездов, сосредоточены на системах туннелей и силовых установках, а не на внутреннем убранстве пассажирских капсул. Однако Hyperloop ушла вперед и теперь уже может показать внутренний дизайн капсулы своего пассажирского поезда.

Как видно на фото, капсулы Hyperloop очень просторны: пассажиры могут перемещаться по салону и стоять в полный рост.

Издание Electrek отмечает, что компания тесно связана с Дубаем, здесь, к примеру, базируется один из ее крупнейших инвесторов, а также тестируется сам проект. Возможно, первые поезда Hyperloop появятся именно в этом эмирате.

Ранее министер инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о строительства проекта Hyperloop в Украине.