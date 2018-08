"Hyperloop в Украине". Сеть бурно отреагировала на сенсационное сообщение Омеляна

Министер инфраструктуры Украины Владимир Омелян опубликовал интригующее сообщение, свидетельствующее о запуске высокоскоростных железных дорог, разработкой которых занимается компания Илона Маска.

"Всего три слова: "Hyperloop в Украине". А подробнее завтра, 22 февраля, в 14:15 расскажет Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян", — говорится в подписи на странице министерства в Twitter.

Стоит отметить, что Hyperloop — это разработанная Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке.

Из-за чрезвычайно низкого аэродинамического сопротивления в трубопроводе капсулы смогут развивать скорость до 1200 километров в час. Для сравнения, это в полтора раза выше скорости пассажирского самолёта Boeing-737 с его ~800 км/ч. Предполагается, что сами капсулы будут работать на солнечных батареях.

Сеть бурно отреагировала на данное сообщение министра: "Жителі ж/м Троєщина м. Києва із нетерпінням чекають новин про Гіперлуп в Україні!", "Вы дороги нормальные сделайте, гиперзалуп", "Не надо распространять зраду! Илон Маск уже в пути! Америка с нами, пацаны!!!", "Что будет: "Наше РЕФОРМИРОВАННОЕ и БЕСКОРУПЦИОННОЕ министерство подготовило проект Гиперлуп в Украине и отправило его Маску Укрпоштой" *pats himself on the back*".

Пиздец, какие же вы ебанутые. Где вы в гиперлупе ведро с углем ставить будете? Фотография из обычного среднестатистического поезда. pic.twitter.com/tdgY6mbrUH — Mik B. Shvets (@solshark) 21 февраля 2018 г.





Как известно, 14 сентября 2016 года Hyperloop One обнародовала список из десяти маршрутов, где могут появиться высокоскоростные вакуумные трассы. Транспорт будущего может появиться в США, Канаде, Мексике, Великобритании и Индии.

Напомним, Маск объявил о планах постройки высокоскоростной подземной пассажирской линии HyperLoop в Чикаго, которая свяжет центр города с аэропортом O'Hare.