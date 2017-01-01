Жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние: яркие фото

Три астрономических явления совпали впервые за 150 лет.

Яркая Луна в небе над Гонконгом Reuters

Сразу три астрономических явления совпали впервые за 150 лет.

Затмение спутника нашей планеты лучше всего было видно в России, Австралии, Восточной Азии и США.

Агентство Reuters показало яркие фото явлений из ряда городов: китайского Гонконга, столицы КНР Пекина, американских Калифорнии, Нью-Йорк и Санта-Моники, Сингапура, столицы Таиланда Бангкока, индийского Мумбаи.

"Голубой Луной" называют второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц, а Суперлуние — это момент максимального приближения Луны к Земле.

Напомним, в августе 2017 года в США наблюдали полное затмение Солнца (его назвали "великим американским затмением") — тень от Луны прошла над территорией страны с запада на восток.