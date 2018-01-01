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Авария на "Холодильнике" лишила крымчан света

Сегодня, 13:34

Подстанция "Холодильник" пока обесточена.

Крым, электричество
news.allcrimea.net
Жители Сакского района и Евпатории аннексированного Крыма остались без света из-за отключения высоковольтной линии электропередач.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минэнерго.

"Утром в субботу, в 10.47 сработала система противоаварийной защиты, в итоге отключились высоковольтные линии электропередач классом напряжения 110 киловольт "Холодильник - Кристалл", "Евпатория - Холодильник" и "Мойнаки - Евпатория", принадлежащие ГУП РК "Крымэнерго". По данным Минэнерго, мощность отключенных потребителей - 33 мегаватта", - говорится в сообщении.

Подача электричества возобновилась в 10.53, но подстанция "Холодильник" пока обесточена.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в 2018 году, по самым скромным подсчетам, из-за построенного Россией моста в Крым над Керченским проливом Украина потеряла полмиллиарда гривен.

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Теги:  
Крым, электричество
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