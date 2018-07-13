Омелян сообщил, сколько денег Украина потеряла из-за Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в 2018 году, по самым скромным подсчетам, из-за построенного Российской Федерацией моста в захваченный Крым над Керченским проливом наша страна потеряла полмиллиарда гривень.

Больше всего вреда наносит то, что Крымский мост ограничивает проходимость судов, это снижает экономическую привлекательность Мариупольского и Бердянского портов, рассказал чиновник в эфире "Радио Свобода".

"По самым скромным подсчетам, в этом году мы потеряли уже полмиллиарда гривень. Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска…", — отметил собеседник.

Омелян добавил, что "потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самых судовладельцев, бизнеса". "Я думаю, что это на миллиарды, и, возможно, даже не гривень", — подчеркнул министр.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.