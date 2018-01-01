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Авдеевке пообещали воду: ДФС возобновила работу

Сегодня, 17:21

Работники станции вышли на работу в сопровождении наблюдателей.

Донецкая станция обстрелы
Донецкую фильтровальную станцию не раз обстреливали. "ТСН"
22 апреля Донецкая фильтровальная станция, сотрудники которой попали под обстрелы на этой неделе, возобновила работу.

Работники ДФС вышли на работу в сопровождении наблюдателей, приступив к установке оборудования. Возобновление централизованной подачи воды к Авдеевке намечено на конец дня.

"Как сообщают мне оперативные службы, по состоянию на текущий момент уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку – к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена", – сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский в Facebook.

Ранее в "ЛНР" заявили о гибели гражданского из-за взрыва неизвестного устройства. По факту произошедшего начато расследование.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 апреля, боевики совершили 47 обстрелов позиций ВСУ на востоке Украины. В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое — получили ранения, и еще двое — получили боевые травмы.
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ДФС, оАвдеевка, воды, водоснабжение
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