Авдеевке пообещали воду: ДФС возобновила работу

Работники станции вышли на работу в сопровождении наблюдателей.

Донецкую фильтровальную станцию не раз обстреливали. "ТСН"

Работники ДФС вышли на работу в сопровождении наблюдателей, приступив к установке оборудования. Возобновление централизованной подачи воды к Авдеевке намечено на конец дня.

"Как сообщают мне оперативные службы, по состоянию на текущий момент уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку – к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена", – сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский в Facebook.

Ранее в "ЛНР" заявили о гибели гражданского из-за взрыва неизвестного устройства. По факту произошедшего начато расследование.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 апреля, боевики совершили 47 обстрелов позиций ВСУ на востоке Украины. В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое — получили ранения, и еще двое — получили боевые травмы.