"Дебилы": николаевский депутат после скандала с патрульным пообещал быть "умнее этих обезьян"

Видео происшествия Ентин сначала опубликовал на своей странице в Facebook. Однако позднее депутат пост удалил.

В Николаеве депутат нахамил копам. УНИАН

26 апреля в Николаеве разгорелся конфликт между депутатом Николаевского городского совета от партии "Наш Край" Владиславом Ентиным и патрульным. Инцидент произошел на перекресте улиц Лягина и Спасская.

Видео происшествия Ентин сначала опубликовал на своей странице в Facebook. Однако позднее депутат удалил этот пост со своей страницы. Впрочем, СМИ успели залить его на свой YouTube-канал.

Словесная перепалка возникла после того, как патрульный перекрыл Ентину проезд. Он объяснил, что патрульные ограничили движение по улице Лягина временно – из-за ДТП, которое произошло кварталом выше.

Ентин настаивал, что он желает проехать вперед, несмотря на указания патрульного. Он упирал на то, что никаких предупреждающих знаков о запрете проезда нет.

Сотрудник полиции объяснил депутату, что ограничил движение транспорта на улице, потому что выполняет распоряжение руководства. Он предложил депутату повернуть на Спасскую и проехать другим маршрутом.

– Если вы купили машину, то вы имеете право ездить, где вам хочется? – спросил патрульный.

– Какие знаки ограничения стоят, что туда нельзя ехать? – спросил Ентин.

– Я стою для того, чтобы ограничить движение.

– "Я стою", а еще голова для того, чтобы есть?.. Понабирали дебилов… Я буду умнее этих обезьян, которых набирают, – заявил депутат и все равно свернул на Спасскую.

При этом депутат продолжил съемку видео, находясь за рулем и управляя машиной.

Ранее в Николаеве полицейские жестоко избили парня, опубликованы фото и видео. У местного жителя медики диагностировали множественные травмы, в том числе — перелом костей таза.

Напомним, Козак Гаврилюк уже два года катается на машине, которую передавали в зону АТО. Депутат прячет свою машину на стоянке, после чего едет в Раду пешком, делая вид, что добрался на общественном транспорте, заявил журналист Василий Крутчак.

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