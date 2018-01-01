Дело главы "РИА Новости Украина". Вышинский в суде сделал громкое признание

Суд не может в качестве доказательств рассматривать статьи издания, считает адвокат Кирилла Вышинского.

Кирилл Вышинский в зале суда УНИАН

Во время заседания Херсонского городского суда руководитель РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский признал, что имеет двойное гражданство – украинское и российское.

Сторона защиты Вышинского в лице адвоката Игоря Мокина выразила недоумение, почему подобные обвинения подзащитному выдвигают лишь сейчас, в то время как новости с подобной тематикой указанное издание публиковало еще 4 года назад, сообщает УНИАН.

"Кроме того, суд не может в качестве доказательств рассматривать статьи издания, так как обвинительная сторона предоставила лишь короткие выдержки из материалов, а не весь материал в общем контексте", — заявил правозащитник Мокин.

Отметим, что сторона обвинения в лице прокурора АР Крым в Херсонской области Валерия Харима в процессе заседания озвучила, что при проведении обыска у подозреваемого, нашли переписку в электронной почте, которая свидетельствует о его связях и получении информации из России, с дальнейшей перспективой ее опубликования в Украине.

15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

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