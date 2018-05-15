Награды РФ, георгиевские ленты, деньги. Силовики показали "трофеи" обыска в РИА Новости Украина

В результате обыска в офисе агентства РИА Новости Украины было обнаружено достаточно вещественных доказательств, чтобы предъявить подозрение в государственной измене руководителю СМИ Кириллу Вышинскому.

"Следствием установлено, что "Федеральное государственное унитарное предприятие" Международное информационное агентство "Россия сегодня", с целью проведения подрывной деятельности против Украины, в 2014 году, без предусмотренной законом Украины "Об информационных агентствах" государственной регистрации, создало "Российское информационное агентство новости Украина", - сообщает в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

По информации следствия, РИА Новости Украина на протяжении нескольких лет размещало на своем ресурсе искажающую действительность информацию о ситуации в стране, а также поддерживало аннексию Крыма.

Отмечается, что по результатам проведенных следственных и негласных следственных действий была установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности указанных медиа ресурсов в Украине.

Следователи утверждают, что в ходе расследования были получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет ресурсе "РИА Новости-Украина" содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

"В настоящее время еще продолжаются обыски, однако в ходе их проведения уже выявлен значительный объем доказательственной информации, подтверждающий описанную противоправную деятельность", – отмечает Сарган.

Как известно, 15 мая сотрудники СБУ пришли с обыском в офис РИА "Новости Украина" в Киеве.

Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о том, что атака на российских журналистов является "местью за Крымский мост".