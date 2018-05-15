СБУ ворвалась в офис редакции РИА Новости Украина

В Киеве задержан журналист издания Кирилл Вышинский.
Сотрудники Службы безопасности Украины утром 15 мая ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
Как уточняет издание, люди в форме с надписью "СБУ" с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. журналистка, которая находилась в офисе, перестала выходить на связь.
Также стало известно, что в Киеве был задержан журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Как сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, сотрудники СБУ совместно с Прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктурах, подконтрольных Российской Федерации.
"Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия. Детали сделки обнародуем сегодня дополнительно", - написала она в своем твиттере.
Співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації.— Олена Гітлянська (@gitlyk) 15 мая 2018 г.
Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором... https://t.co/TSF4OxIlDg
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