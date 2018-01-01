Дело в шапке. Губернатору Одесчины указали на головной убор сына с российским триколором

Пользователи украинского сегмента Facebook в который раз проявители внимательность и бдительность.

Губернатор Максим Степанов с сыном facebook.com

Пользователи соцсети Facebook упрекнули губернатора Одесской области Максима Степанова за несоблюдение его сыном патриотического дресс-кода во время официального мероприятия.

В минувшую субботу, 3 марта, чиновник с семьей посетил ярмарку "Сокровища Одесщины". Соответствующее фото сам Степанов опубликовал на своей странице в Facebook.

Однако "френды" губернатора не преминули заменить, что его сын пришел на мероприятие в шапке в цветах российского флага.

"Максим Владимирович, в "Фейсбуке" заметили, что у вашего сына на голове флаг России. Обратите внимание", — написал пользователь соцсети Виктор Галлота.

"А шапочка не патриотичная", - написал пользователь Александр Сотников