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Дело в шапке. Губернатору Одесчины указали на головной убор сына с российским триколором

Сегодня, 16:52

Пользователи украинского сегмента Facebook в который раз проявители внимательность и бдительность.

Губернатор и шапка
Губернатор Максим Степанов с сыном facebook.com

Пользователи соцсети Facebook упрекнули губернатора Одесской области Максима Степанова за несоблюдение его сыном патриотического дресс-кода во время официального мероприятия.

В минувшую субботу, 3 марта, чиновник с семьей посетил ярмарку "Сокровища Одесщины". Соответствующее фото сам Степанов опубликовал на своей странице в Facebook.

Однако "френды" губернатора не преминули заменить, что его сын пришел на мероприятие в шапке в цветах российского флага.

"Максим Владимирович, в "Фейсбуке" заметили, что у вашего сына на голове флаг России. Обратите внимание", — написал пользователь соцсети Виктор Галлота. 

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"А шапочка не патриотичная",  - написал пользователь Александр Сотников 

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"Шапка в триколоре совпадение?", -  написал пользователь Артем Шестопалов.

"Шапочка хорошая.Никогда Штирлиц не был так близок к провалу", - написала Aliya Klimova.
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Напомним, Максим Степанов стал губернатором Одесской области в январе минувшего года.
 
 
Теги:  
Одесчина, Максим Степанов, Facebook, Россия, флаг
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