Дело в шапке. Губернатору Одесчины указали на головной убор сына с российским триколором

Пользователи украинского сегмента Facebook в который раз проявители внимательность и бдительность.
Пользователи соцсети Facebook упрекнули губернатора Одесской области Максима Степанова за несоблюдение его сыном патриотического дресс-кода во время официального мероприятия.
В минувшую субботу, 3 марта, чиновник с семьей посетил ярмарку "Сокровища Одесщины". Соответствующее фото сам Степанов опубликовал на своей странице в Facebook.
Однако "френды" губернатора не преминули заменить, что его сын пришел на мероприятие в шапке в цветах российского флага.
"Максим Владимирович, в "Фейсбуке" заметили, что у вашего сына на голове флаг России. Обратите внимание", — написал пользователь соцсети Виктор Галлота.
"А шапочка не патриотичная", - написал пользователь Александр Сотников
"Шапочка хорошая.Никогда Штирлиц не был так близок к провалу", - написала Aliya Klimova.
Напомним, Максим Степанов стал губернатором Одесской области в январе минувшего года.