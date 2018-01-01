"Донбасс — инструмент". Волонтер назвал главную цель России по Украине

Интересный для РФ вариант — расшатывание нашей страны невоенными и военными методами, считает Гай.

РФ хочет оставить Украину под своим контролем, считает Мирослав Гай Главред

Волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай заявил, что главная цель Российской Федерации — оставить Украину под своим контролем.

Донбасс — это инструмент для России, способ дестабилизации ситуации внутри государства, рассказал активист на чате в "Главреде".

"Интересный для РФ вариант — это расшатывание Украины невоенными и военными методами, приведение в Украине к власти пророссийских сил, пусть даже под видом патриотических, и кардинального разворота Украины в сторону политического союза с РФ с последующим лишением ее независимости", — отметил он.

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 командовал сухопутными силами США в Европе, говорил, что Россия слишком много инвестировала в войну на востоке Украины и поэтому "не уйдет с Донбасса быстро и легко".