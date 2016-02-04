Порошенко назвал цель России

Президент Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация хочет расколоть страны Европы, это ее цель.

Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild, пишет УНИАН.

По мнению политика, все, что происходит в мире, прямо или косвенно связано с агрессией РФ.

"Поэтому это также является и вопросом наших ценностей, чтобы мы сохранили санкции", — отметил Порошенко.

Кроме того, глава государства сказал, что Европа стала гораздо меньше зависеть от рынка РФ. "Даже с экономической точки зрения: российский рынок уже не такой, каким был несколько лет тому назад", — добавил глава государства.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что угроза открытой войны Российской Федерации против Украины сейчас выше, чем в прошлом году. Ознакомиться с данными президента можно здесь.