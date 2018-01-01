Сегодня, 22:09 RSS

"Если б мог, то дал бы ему в морду": друг Кантера рассказал подробности его самоубийства

Сегодня, 20:00
Леонид Кантер ФБ < >
< >
1 / 3 Друг Кантера рассказал подробности его самоубийства.

Гай предположил, что Кантер привез оружие из ДАПа, где он был во время съемок фильма.

Леонид Кантер ФБ
Друг Кантера рассказал подробности его самоубийства.
Известный волонтер и друг покончившего с собой режиссера Леонида Кантера Мирослав Гай рассказал подробности его самоубийства.

Он рассказал, что уже видел тело. "Теперь картина прояснилась. Ленька Кантер свел счеты с жизнью. Он выстрелил в себя из автомата АКС74. Перед последним шагом Леня оставил письма, в которых четко написал, что и как надо сделать после, а также разъяснение своего решения", – написал он у себя в Facebook.

По его словам, тот записал видеообращение к родным и видео самого самоубийства, которое сейчас в полиции.

"Родственники, по понятным причинам, запрещают кому-либо распространять или публиковать это видео. Считайте это их официальным заявлением", – добавил Мирослав.

Возле тела Кантера нашли автомат, пару магазинов с патронами и пару гранат РГД-5, рассказал Гай. Он предположил, что Кантер привез оружие из ДАПа, где он был во время съемок фильма.

Читайте также Леонид Кантер: главное о скончавшемся режиссере, снимавшем фильмы про киборгов

"Теперь о причинах. Почему успешный и популярный человек пускает себе пулю в голову? Мне еще надо все это осмыслить, перечитать письма и пересмотреть видео. Лично я, как его друг, а мы были вместе с 13 лет, многое сделали вместе, презираю этот шаг. И если бы я мог сейчас ему что-то сказать, то я бы дал ему в морду, но... Но я уважаю его как личность, и как человек, который его любит, попробую для себя понять причины и мотивы", – отметил Гай.

Читайте также "Смерть — это новое рождение". Стали известны подробности самоубийства режиссера Кантера

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Леонид Кантер, Мирослав Гай, режиссер, самоубийство
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности