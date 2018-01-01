"Если б мог, то дал бы ему в морду": друг Кантера рассказал подробности его самоубийства

Гай предположил, что Кантер привез оружие из ДАПа, где он был во время съемок фильма.

Друг Кантера рассказал подробности его самоубийства.

Известный волонтер и друг покончившего с собой режиссера Леонида Кантера Мирослав Гай рассказал подробности его самоубийства.

Он рассказал, что уже видел тело. "Теперь картина прояснилась. Ленька Кантер свел счеты с жизнью. Он выстрелил в себя из автомата АКС74. Перед последним шагом Леня оставил письма, в которых четко написал, что и как надо сделать после, а также разъяснение своего решения", – написал он у себя в Facebook.

По его словам, тот записал видеообращение к родным и видео самого самоубийства, которое сейчас в полиции.

"Родственники, по понятным причинам, запрещают кому-либо распространять или публиковать это видео. Считайте это их официальным заявлением", – добавил Мирослав.

Возле тела Кантера нашли автомат, пару магазинов с патронами и пару гранат РГД-5, рассказал Гай. Он предположил, что Кантер привез оружие из ДАПа, где он был во время съемок фильма.

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"Теперь о причинах. Почему успешный и популярный человек пускает себе пулю в голову? Мне еще надо все это осмыслить, перечитать письма и пересмотреть видео. Лично я, как его друг, а мы были вместе с 13 лет, многое сделали вместе, презираю этот шаг. И если бы я мог сейчас ему что-то сказать, то я бы дал ему в морду, но... Но я уважаю его как личность, и как человек, который его любит, попробую для себя понять причины и мотивы", – отметил Гай.

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