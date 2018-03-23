"Это была ошибка". В горсовете Мариуполя передумали продавать памятники Ленину

В коммунальном предприятии города уверяют, что поспешили с решением.

В Мариуполе уже не хотят продавать памятники Ленину Фото: Prozorro

В Мариуполе местные власти выставили на аукцион два памятника Владимиру Ленину , однако затем отозвали свое решение.

Пресс-секретарь Мариупольского городского совета Елена Махола заявила, что в городе не успели согласовать данное решение. Об этом сообщает Громадське радіо.

"Это был ошибочный лот. Коммунальное предприятие поспешило выложить лот, не согласовав свое решение. Поэтому сегодня лот будет снят с продажи. Дальше будем разбираться и решать, что делать дальше с этими памятниками", - сказала спикер.

Однако лот с продажей мариупольских памятников Ленину, снесенных в рамках декоммунизации, уже размещен на сайте Prozorro. Стартовая цена для аукциона составила 498 490 гривен.

Напомним, в Житомире на одной из городских улиц будет возведен памятник теоретику украинского национализма, лидеру ОУН Степану Бандере. Такое решение приняли активисты и городские чиновники.