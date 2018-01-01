Фискалы опровергли информацию о закрытии проекта от Евросоюза на украинских границах

С официальным опровержением выступили представители пресс-службы ГФС.

Вывеска ГФС "Голос столицы"

В Государственной фискальной службе не располагают информацией о прекращении Евросоюзом финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе.

Соответствующее сообщение во вторник, 20 февраля, опубликовала пресс-служба Государственной фискальной службы.

"В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС сообщает, что пока не имеет такой информации", − говорится в сообщении ведомства.

В ГФС также заявили о том, что финальный отчет о состоянии реализации проектов был отправлен в "Общий технический секретариат ЕС" в декабре минувшего года.

"На сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - отмечают в ведомстве.