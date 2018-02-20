Задержки, ошибки и перерасход. В ЕС закрыли проект модернизации границы с Украиной

Основанный в 2014 году проект по модернизации шести украинских контрольно-пропускных пунктов на восточной границе ЕС будет закрыт.

Проект был направлен на содействие интеграции украинской экономики со своими соседями из ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, пишет Reuters.

Согласно проекту, модернизация должна была помочь сократить время пересечения границы и усовершенствует таможенные процедуры.

В то же время к концу 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн евро.

Как говорится в материале, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков. Агентство ссылается на внутреннюю корреспонденцию правительства Украины и переписку между Европейской комиссией и украинской властью.

В свою очередь представитель Евросоюза заявил агентству: "После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены вовремя. Шесть проектов сейчас готовятся к закрытию, а неиспользованные деньги вернутся".

Кроме того, по один из высокопоставленных европейских дипломатов, занимающийся вопросами отношений с Украиной, сказал: "Существует определенная усталость в Украине. Люди разгневаны из-за отсутствия реформ, особенно в борьбе с коррупцией". Но он сказал, что ЕС будет продолжать поддерживать страну.

Государственная фискальная служба (ГФС) отметила в своем заявлении, что среди причин были смена персонала внутри службы, а также длительное время, необходимое для оформления контрактов и получения одобрения.

Роман Насиров, бывший руководитель ГФС, заявил в интервью, что проекты контрольных пунктов осложняются тем, что в Украине порой невозможно обеспечить необходимое софинансирование. Он дал комментарий Reuters незадолго до снятия с должности 31 января.

Крупнейший контракт на два контрольных пункта получила фирма "Энергомонтажвентиляция", которая специализируется на установке вентиляционных агрегатов и не имела никакого опыта получения государственных тендеров на строительство, согласно онлайн-реестру государственных контрактов.

Финансовый директор "Энергомонтажвентиляция" Сергей Романенко в октябре прошлого года обвинил чиновников Украины и ЕС в препятствовании завершению работ на двух КПП на румынской границе.

"Контрольно-пропускные пункты "Дьяковцы" и "Красноильск" выполнены на 80-85%, но на сегодняшний день мы не получили ни копейки", — сказал он.

ГФС сообщила, что не заплатила "Энергомонтажвентиляции", поскольку компания не предоставила документы, подтверждающие завершение работы.

Судебные документы показывают, что компания зарегистрировала и проиграла иск в прошлом году против ГФС за неуплату денежных средств, которые, по мнению фирмы, являются долгом за работу на контрольных пунктах. ГФС подтвердила, что подрядчик проиграл суд, но не предоставила дополнительных сведений.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что проблема коррупции в Украине преувеличивается врагами страны.