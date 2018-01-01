Голодающего в российской колонии Олега Сенцова осмотрели медики

Информацию подтвердили российские чиновники.

Олег Сенцов в зале суда Reuters

Незаконно осужденного в Российской Федерации режиссера-крымчанина Олега Сенцова, который с 14 мая объявил голодовку в колонии на полуострове Ямал, осмотрела группа медиков.

Соответствующее сообщение в субботу, 9 июня, опубликовали представители пресс-службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Осужденный Сенцов О.Г., добровольно отказавшийся от приема пищи, постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. 8 июня 2018 года проведен очередной консилиум врачей-специалистов ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница". Сенцову проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Олег Сенцов согласился исповедаться крымскому архиепископу.

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