Сенцов согласился исповедаться крымскому архиепископу: документ

Украинский режиссер Олег Сенцов, который уже три недели голодает в российской тюрьме, согласился встретиться с крымским архиепископом Климентом для проведения таинства исповеди.

"Я, Сенцов Олег Геннадиевич, прошу допустить ко мне в соответствии со ст. 14 УИК РФ священника Климента. Поскольку у меня возникла потребность исповедаться", - сказано в заявлении, обнародованном изданием "Голос Крыма".

Заявление написано мелкими буквами, внешне похожими на почерк Сенцова. Отмечается, что документ распространил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе.

Напомним, состоялась первая за четыре года встреча матерей украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, Олега Сенцова и Александра Кольченко, на которой было записано обращение к президенту Петру Порошенко.

Ранее Наталья Каплан, сестра Олега Сенцова, рассказала о критическом состоянии голодающего узника Кремля.

Как сообщалось, единственным условием Сенцова для прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.