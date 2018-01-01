Из-за плохой уборки снега в Полтаве до крови избили чиновников

Параллельно в городе блокируют движение транспорта.

В Полтаве активисты сорвали заседание исполкома, заявившись на мероприятие с пачками соли и песка. Они прошли выразить свое возмущение снежным коллапсом в городе. А закончилось все в итоге кровавой дракой.

Как сообщает местное издание "Полтавщина", протестующие потребовали от профильного зама по вопросам ЖКХ Андрея Лямина отчета по уборке снега.

В ответ начальник управления по вопросам обращений граждан Игорь Верига решил вынести из зала "сольно-песочные подарки", что окончательно спровоцировало конфликт.

Правоохранители пять минут стояли между сторонами конфликта. При этом несмотря на просьбы задержать лиц, которые избили чиновника, полиция так никого и не задержала.

Также подрались активист Евгений Мавлетбаев и руководитель аппарата горсовета Роман Мельник.

После инцидента из зала заседаний выпустили работников.

Параллельно началось блокирование движения транспорта улицы Соборности. Транспорт пропускали дозировано каждые пять минут, в первую очередь "скорые".

Ранее журналисты показали, как Киев буксует в сугробах. Почищены были только главные пути и дворы элитных домов.

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