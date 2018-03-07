"Для такого цензурного определения еще не придумали": прогноз погоды от Диденко на ближайшие дни

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook дала прогноз погоды для всей Украины на 8-10 марта.

В целом, температура в ближайшие дни будет стабильно крутиться около нуля. На плюсовую температуру могут рассчитывать Юг и Запад Украины: там ожидается до + 4-9 градусов, в южной части до +11, а в Крыму даже до +14 градусов.

"Но в общем и ночью, и днем все примерно одинаково: небольшие "минусы" переходят в малые "плюсы", периодические осадки, туман, морось, гололед", – резюмировала Диденко.

Сложнее будет на дорогах, где, по ее словам, будет твориться "невесть что, поскольку вменяемого цензурного определения еще не придумали": усиление туманов, ухудшение видимости до 300 метров и ниже, гололед и опасное подмерзание дорог и тротуаров ночью и утром.

Диаграмма температур для Киева

Погода в Украине на 8 марта

В Украине ожидаются туманы. Дождь и мокрый снег выпадут на северо-востоке, затронет еще Киевскую, Днепропетровскую, Черкасскую области. Местами опасный гололед и гололедица.

В Киеве 8 марта больше облачная погода, чем с осадками (скорее ночью и утром), которые если и пойдут, то будут несущественными. Днем в пятницу ожидается 1-2 градуса тепла.

Погода в Украине на 9-10 марта

В Шевченковские дни в Украину придет атмосферный фронт скандинавского циклона. Поэтому дождь и мокрый снег в течение пятницы-субботы будет перемещаться постепенно с запада на восток.

В столице 9-10 марта удержится влажная погода, вечером 9-го и ночью 10-го осадки усилятся. А вот днем 10 марта ожидается прояснение. Температура воздуха повысится: днем 9-10 марта - до 3-5 градусов тепла.

Ранее Укргидрометцентр спрогнозировал погоду в Киеве на 8 марта.

Напомним, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.