Снежные заносы и коммунальщики "по вызову". Журналисты показали, как Киев буксует в сугробах

Киев стоит в снежных пробках, а при этом коммунальщики умудряются зарабатывать деньги на частных заказах на расчистку последствий стихии.

Чиновники жалуются, что для оперативной уборки большого города им не хватает техники, однако журналисты застали "дефицитные" машины за другими делами, говорится в материале ТСН.

Жители дома на Радужной пережили экстренную ситуацию – там 35-летний мужчина выпрыгнул с 14-го этажа. Но ни скорая, ни полиция не могли добраться до места событий за нерасчищенными сугробами на дорогах. Проблемы со снегом на дорогах присущи сейчас всем районам столицы — водители буксуют, пешеходы еле продвигаются сквозь сугробы. "Ноги мокрые, я упала уже три раза, ноги выворачиваются! Ужасно", — сетуют киевляне.

Почищены только главные пути и дворы разве что элитных домов. Но если возле дома власть имущих на Грушевского 9-А убрано, то сразу за шлагбаумом люди вязнут в снегу. За пол дня разъездов Киевом журналисты видели коммунальщиков лишь под Верховной Радой и на центральных бульварах Шевченко и Леси Украинки.

Владелица магазина Мария сразу уточняет — это она убирает, потому что в интернете нашла фирму, заказала трактор за 7 тысяч гривен, который наконец разгреб завалы вокруг ее рабочего места. "Куча снега, никто не убирает. У нас магазин работает круглосуточно, техника, которая проезжала здесь ночью — мои девушки просили убрать сугробы, а они говорят, что это не их дорога", — пояснила она.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады.