Керченский мост дал трещину, не успев достроиться

Опоры моста не выдержат даже пустой железнодорожной ветки

В Крыму треснула опора Керченского моста, так и не дождавшись его открытия.

"256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Все это жжжж неспроста" - написал пользователь Twitter Крымец на своей странице.

256 опора, которая находиться почти по средине Керченского пролива треснула в двух местах, трещины отчетливо видны на фото. Всего в мосту 595 опор, и в этом районе в начале 2018 года уже было зафиксировано проседание опор на один метр. Однако пророссийские жители Крыма позитивно настроены по поводу строительства.

Пока рабочие снова собирают каркас вокруг опоры, дабы препятствовать дальнейшему разрушению и реставрировать ее. Опора удалена от берега на 8 километров. Специалисты сообщают, что опоры не выдержат даже нагрузки пустой железнодорожной ветки, не говоря уже о запуске составов.

Напомним, открытие моста планировали на март 2018 года, затем перенесли на апрель месяц, потом на начало мая, теперь открытие перенесли на начало июня.

В середине апреля министр инфраструктуры Омелян пригрозил санкциями причастным к строительству Керченского моста.

Мост через Керченский пролив, который строит последние несколько лет Россия, должен соединить Таманский полуостров Краснодарского края РФ с Керченским полуостровом в аннексированном Крыму. Мост уже назвали самым длинным в России, поскольку его длина составит 19 километров. Открытие объекта запланировано на конец 2018 года. Опоры конструкции стали сильно проседать.

Как ранее сообщалось, руководитель общественной организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Кохановский заявил о диверсионных намерениях относительно нового Крымского моста, который Россия строит через Керченский пролив. Лидер националистов пригрозил взорвать строящийся объект.

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