Командующий Объединенными силами назвал их первостепенную задачу на Донбассе

Теперь боевикам сложно противостоять в формате антитеррористической операции, отметил Наев.

Первостепенная задача Объединенных сил на Донбассе — прекратить безнаказанные обстрелы украинских позиций, подчеркнул Сергей Наев УНИАН

Генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что первостепенная задача ОС — "прекратить безнаказанные обстрелы украинских позиций и гибель наших солдат и мирных граждан".

На востоке нашей страны они уполномочены на любые провокации "давать жесткий ответ, вплоть до уничтожения атакующих подразделений противника", рассказал генерал в интервью "Фактам".

"Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" перешли под контроль офицеров вооруженных сил Российской Федерации, к тому же созданы 1-й и 2-й "армейские корпуса" российско-оккупационных войск, которые комплектуются российской техникой и наемниками, а также находятся в оперативном подчинении командования 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Противостоять им в формате АТО (антитеррористической операции — Ред.) сложно", — отметил собеседник.

По его словам, "операция Объединенных сил имеет совершенно другую цель и предусматривает выполнение иных военных задач". "Работа на линии разграничения даже не обсуждается. Это — само собой. Первостепенная наша задача — прекратить безнаказанные обстрелы украинских позиций и гибель наших солдат и мирных граждан", — добавил генерал.

Напомним, Сергей Наев был назначен командующим Объединенных сил в марте, до этого он занимал пост заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. Министр обороны Степан Полторак сообщил, что на Донбассе вместо АТО операция Объединенных сил начнется 30 апреля.

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