"Львівська майстерня шоколаду" обвинила компанию из России в плагиате

Владелец украинского заведения намерен подавать в международный суд.

В России украли украинский логотип Фото: Facebook/Львівська майстерня шоколаду

Владелец "Львівської майстерні шоколаду" Андрей Худо будет судиться с Московской шоколадной фабрикой, которую обвиняет в краже логотипа его компании.

На своей странице в Facebook бизнесмен заявил, что российская компания использует на официальном сайте логотип, который внешне очень напоминает запатентованный известный украинский бренд.

Фото: Facebook/Андрей Худо

В комментарии Liga.net Худо подчеркнул, что намерен судиться с плагиаторами, однако не на территории России.

"Надо изучить вопрос подробнее. Там точно нет. Стоит судиться там, где действует международное право, и решения можно воплотить в жизнь. Интеллектуальная собственность у нас запатентована", - сказал предприниматель.

Напомним, Киевский булочно-кондитерский комбинат оштрафован решением Антимонопольного комитета Украины на 326 тысяч гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на аналогичную продукцию Roshen.

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