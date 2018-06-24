Подразделение "Киевхлеб" оштрафовали за подобную Roshen упаковку торта

Киевский булочно-кондитерский комбинат оштрафован решением Антимонопольного комитета Украины на 326 тысяч гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на аналогичную продукцию Roshen.

"Оштрафовано ООО "Киевский БКК" (г. Киев) на 326 052 грн за совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде использования указанным обществом в хозяйственной деятельности оформления упаковки, похожего на оформление упаковки производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН", - сообщает пресс-служба АМКУ по итогам заседания.

Отмечается, в январе 2018 года суд запретил "Киевхлебу", в холдинг которого входит БКК, использовать упаковку торта "Сказочный ключик", поскольку оформление коробки почти полностью повторяло упаковку торта "Золотой ключик" от Roshen.

Как ранее сообщалось, кондитерская компания Roshen, основным владельцем которой является президент Петр Порошенко, планирует в судебном порядке запретить торговой сети "Ашан" использовать названия "Киевский торт" и "Торт "Киевский"".