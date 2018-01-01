"Маленькие плюсы, пушистое солнце". Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

В столице ночью в субботу и воскресенье ожидается минусовая температура, отметили в Укргидрометцентре.

В Киеве днем на выходных будет плюсовая температура, спрогнозировали синоптики Facebook.com

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве на выходных — 24-25 марта — существенных осадков не будет, днем ожидаются "маленькие плюсы" и "пушистое мартовское солнце".

Ночью будет мороз, говорится на странице эксперта в Facebook.

По данным Украинского гидрометцентра, размещенным на его сайте, в субботу и воскресенье днем температура будет +1…+3 градуса, а ночью — 7…9 со знаком минус.

В Киеве днем на выходных будет плюсовая температура, спрогнозировали синоптики meteo.gov.ua

В Киеве днем на выходных будет плюсовая температура, спрогнозировали синоптики meteo.gov.ua

Ранее начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко сообщила, что в нашей стране весеннее потепление ожидается с 27 марта, а до 26 числа интенсивное нарастание тепла не предвидится. Потом Наталья Диденко написала, что в Украине потепления следует ожидать с 26 марта.